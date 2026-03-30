Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:34, 30 марта 2026

Россиянин расправился с товарищем кувалдой

В Ставропольском крае арестовали мужчину за убийство знакомого
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Ставропольском крае арестовали мужчину за расправу над знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, вечером 23 марта 43-летний местный житель в одном из домов города Благодарного распивал алкоголь с 46-летним знакомым. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Обвиняемый схватил кувалду и нанес несколько ударов по голове пострадавшему. Травмы, полученные мужчиной, оказались несовместимы с жизнью.

По ходатайству следователя злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и назначены необходимые экспертизы для закрепления доказательной базы.

Ранее сообщалось, что мужчина с мачете напал на пассажиров поезда в российском регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия выразила протест Британии

    Россиянина ранили полицейские во время погони

    Назван наиболее вероятный счет в матче сборной России с Мали

    Россиянин угнал автомобиль и наехал на полицейского

    Раскрыта связь между офисным воздухом и привлекательностью

    Россиян предупредили о мошенничестве при аренде жилья в Турции

    На Пхукете обнаружили редчайшую праворульную «Ниву»

    Памфилова стала первой в истории России переизбранной трижды главой ЦИК

    Мужчина выиграл в лотерею 108 миллионов рублей благодаря наследству покойного отца

    Россияне бросились скупать препараты от аллергии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok