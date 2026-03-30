Россиянин украл Mercedes ради больного раком дедушки

11:25, 30 марта 2026

Автомеханик из Краснодара украл Mercedes клиента ради денег на лечение дедушки
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oliur / Unsplash

В Краснодаре автомеханик украл машину клиента, чтобы получить деньги на лечение дедушки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, семья отдала свой Mercedes GL-250 на предпродажную подготовку. В итоге работы начали затягиваться, а когда хозяева приехали проверить автомобиль, он оказался продан. Выяснилось, что мастер заложил его знакомому за один миллион рублей, а тот быстро перепродал машину по поддельным документам.

Теперь автомеханику грозит до 10 лет колонии. На допросе он пояснил, что хотел выручить деньги для операции больного раком дедушки.

