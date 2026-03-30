08:47, 30 марта 2026

Двое россиян похитили со склада 250 килограммов салатов, котлет и плова

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «МВД 24»

В Красноярске двое друзей похитили со склада одной из сети супермаркетов более 250 килограммов готовой еды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом управлении МВД России.

По данным ведомства, двое мужчин работали в сети кладовщиком и водителем-экспедитором. Один из них предложил другу похищать еду, которую развозят по торговым точкам, и они приступили к делу. В результате за семь поездок злоумышленники вывезли 254 килограмма салатов, котлет, жареной рыбы, курицы, плова и других блюд – похищенное они делили между собой. Ущерб составил более 60 тысяч рублей.

В отношении приятелей возбуждено уголовное дело о краже. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина поджег квартиру и похитил голубей.

    Последние новости

    Си Цзиньпин выступил с предложением об историческом визите

    Многодетный россиянин вновь стал отцом после медицинской стерилизации

    В США нашли повод для скорого устранения Зеленского Трампом

    Двое россиян похитили со склада 250 килограммов салатов, котлет и плова

    Одна из крупнейших российских сетей одежды начала закрывать магазины

    Сальдо рассказал о попытках ВСУ создать угрозу в Херсонской области

    Чутье Трампа подвело его в ситуации с Ираном

    Российские морпехи смогли обмануть ВСУ с помощью попавших к ним в плен украинцев

    Цены на книги в России изменились

    Женщинам назвали три минуса распространенного вида оргазма

    Все новости
