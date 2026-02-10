Россиянин поджег квартиру и похитил породистых голубей

В Петербурге осудят мужчину за поджог и похищение голубей

В Санкт-Петербурге осудят мужчину за поджог и похищение голубей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина обвиняется по статьям 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), 245 («Жестокое обращение с животными») и 158 («Кража») УК РФ.

По данным следствия, 20 августа 2025 года Вячеслав Васильев на заправке приобрел канистру бензина и направился с ней к дому на улице Кронверкской, где перелез через ворота и проник на охраняемую территорию.

После этого он подошел к входной двери одного из подъездов и зашел внутрь, где имеющимся при нем дубликатом ключа открыл квартиру. Затем из хулиганских побуждений облил бензином различное имущество и поджег. Оттуда он похитил двух голубей породы «Павлин» и стоимостью 80 тысяч рублей. С похищенным скрылся с места преступления и распорядился им по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

