Россиянка попыталась поджечь торговый центр в Подмосковье

В Балашихе задержали девушку, пытавшуюся поджечь торговый центр. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») и 205 («Террористический акт») УК РФ.

По данным ведомства, 18-летняя девушка облила горючей жидкостью помещение торгового центра на цокольном этаже и угрожала совершить поджог. Ее действия пресекли свидетели, которые передали злоумышленницу прибывшим на место сотрудникам полиции. Они доставили правонарушительницу в отдел.

Там она рассказала, что находилась под влиянием неизвестных, которые давали указания по телефону. Она задержана.

