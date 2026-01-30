Реклама

16:04, 30 января 2026Силовые структуры

Участвовавшие в собраниях запрещенной организации россияне попали под следствие

В Дагестане возбудили дело против 2 мужчин за участие в запрещенной организации
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Дагестане возбудили дело на двоих мужчин за участие в запрещенной организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Они обвиняются по статье 282.2 («Участие в деятельности экстремистской организации») УК РФ.

По данным следствия, с октября 2019 года по настоящее время двое местных жителей вступили и принимали активное участие в деятельности запрещенной в России экстремистской организации. Они принимали участие в собраниях сторонников, в ходе которых проходило обучение по распространению идеологических материалов этой организации.

По уголовному делу проводятся следственные действия для закрепления доказательной базы и установления всех обстоятельств произошедшего.



