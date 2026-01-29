Реклама

Россиянин получил большой срок за использование цифровых денег

В Тульской области осудили мужчину за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Тульской области осудили мужчину за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного суда региона.

Как установил суд, 32-летний местный житель, зная о проведении специальной военной операции (СВО), оказывал финансовую помощь иностранной организации в деятельности против безопасности России. Он осознавал опасность своих действий, при этом через криптообменник с использованием банковской карты и мобильного приложения банка перевел средства на предложенный сервис для приобретения цифровых денег и последующей их отправки на указанный электронный кошелек, использующийся представителями украинских спецслужб. На эти средства планировалось приобретение оружия, обмундирования, радиостанций и другого снаряжения для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистических батальонов, которые ведут боевые действия против российских войск.

Он признан виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Суд приговорил его к 12,5 года колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин получил срок после общения с иностранцем в мессенджере.

