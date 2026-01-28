Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:23, 28 января 2026Силовые структуры

Россиянин получил срок после общения с иностранцем в мессенджере

В Ярославле мужчина получил 14 лет колонии за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Prathankarnpap / Shutterstock / Fotodom  

В Ярославле мужчина получил 14 лет колонии за госизмену. Об этом сообщает РИА Новости.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным агентства, 39-летний местный житель через Telegram установил контакт с одним из представителей украинских спецслужб и по его заданию начал собирать, а затем передавать ему информацию о критически важных инфраструктурных объектах региона.

Ярославский областной суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и ограничению свободы сроком на один год.

Ранее сообщалось, что раскрыто решение Верховного суда Удмуртской Республики по делу пойманного за госизмену 44-летнего жителя Можги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина планировала провести вторую «Паутину». Как российские военные сорвали операцию ВСУ?

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Раскрыт срок для устроившего рейд по российским барам с пистолетом мужчины

    Каллас сделала признание об отношениях Европы и США

    Врач призвал каждого человека ежегодно сдавать восемь анализов

    Блогер Гусейн Гасанов обратился с просьбой к СК

    Стало известно о большой концентрации элитных частей ВСУ у границы с Россией

    Суд принял иск Бородина к Пугачевой

    Военный блогер показал украинскую водную цель со словами «будем топить»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok