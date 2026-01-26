Раскрыто решение суда по делу пойманного за госизмену россиянина

В Удмуртии мужчина получил 18 лет за передачу данных разведке Украины

Верховный суд Удмуртской Республики приговорил ранее судимого 44-летнего жителя Можги к 18 годам лишения свободы за передачу данных украинской разведке. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Россиянин признан виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена, передача и сбор по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их против безопасности Российской Федерации»). Первые три года он будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок в колонии особого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с ограничением свободы на 1,5 года.

Как установил суд, осужденный, находясь в Можге, тайно зарегистрировался в системе мгновенного обмена сообщениями и начал общаться с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. С 5 по 9 ноября 2024 года по его заданию он собрал и передал украинской разведке данные для использования их против безопасности России.

Ранее сообщалось, что специалист газовой службы из Белгорода получил 21 год лишения свободы за госизмену, контрабанду оружия, взрывчатки и самодельных взрывных устройств.