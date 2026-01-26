Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:19, 26 января 2026Силовые структуры

Раскрыто решение суда по делу пойманного за госизмену россиянина

В Удмуртии мужчина получил 18 лет за передачу данных разведке Украины
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верховный суд Удмуртской Республики приговорил ранее судимого 44-летнего жителя Можги к 18 годам лишения свободы за передачу данных украинской разведке. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Россиянин признан виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена, передача и сбор по заданию иностранной  разведки иных сведений для использования их против безопасности Российской Федерации»). Первые три года он будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок в колонии особого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с ограничением свободы на 1,5 года.

Как установил суд, осужденный, находясь в Можге, тайно зарегистрировался в системе мгновенного обмена сообщениями и начал общаться с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. С 5 по 9 ноября 2024 года по его заданию он собрал и передал украинской разведке данные для использования их против безопасности России.

Ранее сообщалось, что специалист газовой службы из Белгорода получил 21 год лишения свободы за госизмену, контрабанду оружия, взрывчатки и самодельных взрывных устройств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали принципиальное условие России по урегулированию конфликта на Украине

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    У обратившейся к врачам из-за икоты звезды «Бригады» нашли повреждения внутренних органов

    Ряд стран ЕС осудили план Украины по вступлению в союз

    Песков оценил последствия возможного удара США по Ирану

    Мальчик погиб из-за детской забавы в Подмосковье

    В сети восхитились внешним видом Селены Гомес на фото топлес

    Собиравшиеся в круиз россияне застряли за границей из-за поломки лайнера

    «Роскосмос» рассказал о новой технологии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok