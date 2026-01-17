Реклама

03:52, 17 января 2026Силовые структуры

Специалиста газовой службы из Белгорода осудили за госизмену

Специалист газовой службы из Белгорода получил 21 год за госизмену и контрабанду
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Global Look Press

Специалист газовой службы из Белгорода получил 21 год лишения свободы за госизмену, контрабанду оружия, взрывчатки и самодельных взрывных устройств. Об этом сообщает ТАСС.

37-летний Александр Чеботарев (внесен в России в перечень террористов) собирал для Вооруженных сил Украины (ВСУ) информацию о российских СМИ в Москве на улице Правды.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год, из которых первые четыре года он должен отбывать в тюрьме, а остальную часть — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год со штрафом 700 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, с мая по август 2024 года Чеботарев по указанию кураторов изъял из тайника огнестрельное оружие украинского производства, а также взрывчатое вещество и взрывное устройство, которые стал хранить в одном из гаражей поселка Троицкое Губкинского района Белгородской области, «ожидая дальнейших указаний». 28 августа это обнаружили сотрудники правоохранительных органов, а самого Чеботарева задержали.

Ранее с Самаре задержали мужчину за шпионаж в пользу Украины. Сотрудники ФСБ выявили и пресекли противоправную деятельность местного жителя, который в течение нескольких месяцев 2024 года собирал и передал через мессенджеры информацию, которая могла быть использована против безопасности Российской Федерации.

