В российском регионе задержали иностранного шпиона

В Самаре задержали мужчину за шпионаж в пользу Украины

В Самаре задержали мужчину за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает «АиФ».

По данным издания, сотрудники ФСБ выявили и пресекли противоправную деятельность местного жителя, который в течение нескольких месяцев 2024 года собирал и передал через мессенджеры информацию, которая могла быть использована против безопасности Российской Федерации.

Задержанный не разделял цели и задачи специальной военной операции (СВО) и добровольно собирал, а затем передавал данные украинским спецслужбам.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Проводятся следственные и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

