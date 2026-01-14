Реклама

Силовые структуры
15:43, 14 января 2026Силовые структуры

В российском регионе задержали иностранного шпиона

В Самаре задержали мужчину за шпионаж в пользу Украины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

В Самаре задержали мужчину за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает «АиФ».

По данным издания, сотрудники ФСБ выявили и пресекли противоправную деятельность местного жителя, который в течение нескольких месяцев 2024 года собирал и передал через мессенджеры информацию, которая могла быть использована против безопасности Российской Федерации.

Задержанный не разделял цели и задачи специальной военной операции (СВО) и добровольно собирал, а затем передавал данные украинским спецслужбам.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Проводятся следственные и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что российский подросток получил большой срок за госизмену.

