Российский подросток получил большой срок за госизмену

В Томске суд приговорил подростка к 8,5 года за госизмену

В Томске суд приговорил подростка к 8,5 года за госизмену. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимый признан виновным по статьям 275 («Государственная измена»), 281 («Диверсия») и 281.1 («Содействие диверсионной деятельности») УК РФ.

По данным агентства, несовершеннолетний местный житель совершил диверсионно-террористические акты в отношении объектов связи.

Суд приговорил его к 8,5 года заключения в воспитательной колонии до достижения совершеннолетия, а затем в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала подростка за работу на военную разведку другого государства.