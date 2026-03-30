Двое россиян отдохнули на курорте богачей по цене нового автомобиля

Двое россиян отдали за отдых на Мальдивах 2,4 миллиона рублей

Россияне отдохнули в пятизвездочном отеле на курорте богачей по цене нового автомобиля — за шесть дней пребывания на Мальдивах они отдали более двух миллионов рублей. Рейтинг самых дорогих бронирований в марте составили аналитики сервиса OneTwoTrip, их исследование появилось в распоряжении «Ленты.ру».

По данным источника, двое путешественников из России заплатили за проживание в гостинице в Мале 2,4 миллиона рублей. При этом в стоимость входили только завтраки. По данным сервиса для покупки автомобилей Auto.ru, за такую сумму можно купить внедорожник KGM Tivoli 2024 года выпуска. Столько же будет стоить новый седан Solaris HS и Lada Vesta Sportline.

Второе место в рейтинге самых дорогостоящих отпусков заняло бронирование на семью из трех человек, включая ребенка. Они провели девять дней на горном курорте Брей-Червиния в Италии за 1,2 миллиона рублей. На третьем месте — отдых двух российских туристов в Таиланде. За пять дней в пятизвездочном отеле на пляже Бан Най Тхон на Пхукете они отдали более миллиона рублей.

Лидером российского отдыха по стоимости стали каникулы в Эсто-Садок. Пять дней в люксовой гостинице троим жителям России, включая ребенка, обошлись в 645,2 тысячи рублей. Также семья из трех человек провела пятидневный отпуск в Манжероке за 512 тысяч рублей. А неделя на Алтае двум путешественникам стоила 471 тысячу рублей.

Ранее стало известно, что трое россиян отдохнули в парижском замке на 3,3 миллиона рублей. При этом питание в условия проживания не входили.