Путешествия
11:34, 27 февраля 2026Путешествия

Трое россиян отдохнули в парижском замке на 3,3 миллиона рублей

Трое туристов из России арендовали на неделю замок во Франции за 3,3 млн рублей
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Трое туристов из России арендовали замок во Франции за 3,3 миллиона рублей ради недели отпуска. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно аналитическим данным, самым дорогим бронированием с декабря 2025 года по февраль 2026 года оказался отдых в парижской крепости. При этом питание в условия проживания не входили. На втором месте среди всех резервирований оказались Мальдивы — пятеро путешественников, среди которых был и ребенок, отдохнули в пятизвездочном отеле курорта 6 дней за 2,4 миллиона рублей. Третье место занял 12-дневный отпуск в Дубае, ОАЭ, стоивший четверым туристам 2,3 миллиона рублей.

Уточняется, что в родной стране россияне тратили на проживание менее внушительные суммы. На первой строчке местного рейтинга оказался 9-дневный отдых в Эсто-Садке. Компания из трех человек и ребенок отдали за номера в отеле категории «пять звезд» 774,2 тысячи рублей. В Москве путешественник с ребенком забронировали 3 дня в престижной гостиннице за 750 тысяч рублей — питание в сумму не входило. Третье место занял отпуск в Архызе, где семья из трех человек, включая ребенка, провела 8 дней за 490 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что самый дорогой тур в 2025 году обошелся семье россиян по цене десяти новых автомобилей. Речь идет о поездке в Бодрум, Турция, на десять ночей.

