Трое россиян отдохнули в парижском замке на 3,3 миллиона рублей

Трое туристов из России арендовали на неделю замок во Франции за 3,3 млн рублей

Трое туристов из России арендовали замок во Франции за 3,3 миллиона рублей ради недели отпуска. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно аналитическим данным, самым дорогим бронированием с декабря 2025 года по февраль 2026 года оказался отдых в парижской крепости. При этом питание в условия проживания не входили. На втором месте среди всех резервирований оказались Мальдивы — пятеро путешественников, среди которых был и ребенок, отдохнули в пятизвездочном отеле курорта 6 дней за 2,4 миллиона рублей. Третье место занял 12-дневный отпуск в Дубае, ОАЭ, стоивший четверым туристам 2,3 миллиона рублей.

Уточняется, что в родной стране россияне тратили на проживание менее внушительные суммы. На первой строчке местного рейтинга оказался 9-дневный отдых в Эсто-Садке. Компания из трех человек и ребенок отдали за номера в отеле категории «пять звезд» 774,2 тысячи рублей. В Москве путешественник с ребенком забронировали 3 дня в престижной гостиннице за 750 тысяч рублей — питание в сумму не входило. Третье место занял отпуск в Архызе, где семья из трех человек, включая ребенка, провела 8 дней за 490 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что самый дорогой тур в 2025 году обошелся семье россиян по цене десяти новых автомобилей. Речь идет о поездке в Бодрум, Турция, на десять ночей.

