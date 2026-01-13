Реклама

18:31, 13 января 2026

Самый дорогой тур в 2025 году обошелся семье россиян по цене десяти новых автомобилей

АТОР: В 2025-м самый дорогой тур обошелся семье россиян в 35,3 миллиона рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Lifeforstock / Freepik

В 2025 году самый дорогой тур за границу обошелся семье россиян из трех человек по цене десяти новых автомобилей — в 35,3 миллиона рублей. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что речь идет о поездке в Бодрум, Турция, на десять ночей с размещением в пятизвездочном отеле Maxx Royal Bodrum. На втором месте по дороговизне оказался тур в ОАЭ и Саудовскую Аравию — 31 миллион рублей на семью из пяти человек. В сумму входило размещение в обеих странах, аттракционы, перелеты бизнес-классом и матч с участием Криштиану Роналду. А замкнуло тройку лидеров путешествие на Пхукет, Таиланд, для компании из шести человек за 29,7 миллиона рублей.

Ранее в АТОР назвали самые дорогие бронирования туров за границу на Новый год. На первом месте в рейтинге оказался недельный тур на Мальдивы.

