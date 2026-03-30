Дасаев высказался о возможном возвращении Дзюбы в «Спартак»

Дасаев: Не могу представить себе возвращения Дзюбы в «Спартак»

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР по футболу Ринат Дасаев оценил возможное возвращение форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы в столичный клуб. Об этом сообщает Sport24.

Экс игрок отметил, что не представляет себе такого варианта развития событий. «Не знаю, когда он закончит, что он будет делать. Я не знаю лидерские качества Дзюбы, не знаю, какой он капитан. Артем уже в возрасте, как он может подходить "Спартаку"», — заявил Дасаев.

9 марта Дзюба заявил о готовности вернуться в «Спартак». «В какой позиции вернулся бы — игрок или тренер? Время покажет», — сказал футболист.

Дзюба является воспитанником «Спартака». В составе красно-белых игрок выступал с 2007 по 2015 год. За это время он провел 166 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 23 результативных передачи.