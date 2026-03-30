Россиян предупредили о возможном подорожании товаров на маркетплейсах

Аналитик Трепольский: Запрет скидок на маркетплейсах может привести к росту цен

Запрет маркетплейсам самостоятельно устанавливать скидки приведет к удорожанию товаров на подобного рода площадках. Об этом заявил финансовый аналитик Дмитрий Трепольский, его слова приводит «Газета.Ru».

Ранее с подобного рода инициативой выступил Минпромторг. В ведомстве предложили оставить право самостоятельного установления скидок только для продавцов, размещающих свои товары на маркетплейсах. Если эту меру реализуют, предупредил Трепольский, стоимость продукции начнет расти.

Возможность маркетплейса субсидировать цену за счет собственной прибыли считается нормальной практикой для свободного рынка, отметил эксперт. Подобная стратегия позволяет таким площадкам повышать эффективность продаж, а россиянам — покупать товары по относительно низким ценам. «Для покупателей итог тоже выглядит очевидным: цены могут пойти вверх», — констатировал Трепольский.

О риске удорожания товаров из-за отмены скидок на маркетплейсах ранее предупреждали в том числе аналитики Московского общества защиты потребителей (МОЗП). Реализация такой меры, отмечали эксперты, приведет к разгону и без того высокой инфляции. «Запрет скидок на маркетплейсах гарантированно приведет к росту цен, стагнации в финтехе и замедлению экономического роста», — резюмировали в отраслевой организации.