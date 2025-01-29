Четырех подозреваемых задержали за избиение прохожих в российском городе

МВД: В Петербурге задержали четырех подозреваемых в избиении прохожих

В Санкт-Петербурге задержали четырех юношей за избиение прохожих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.

По данным ведомства, 26 января четверо молодых людей нападали на граждан у дома №6 на Лабораторной улице в Калининском районе и избивали их.

Полицейские увидели видео с преступлением и возбудили уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. 27 января был задержан 17-летний иностранец и 18-летний россиянин. Третий подозреваемый — 16-летний подросток. Он хотел скрыться от правоохранителей, но 29 января был задержан в Тверской области. Последнего нападавшего задержали 28 января во Фрунзенском районе Петербурга в квартире дома на Пражской улице.

Задержанных передали в следственные органы.

Ранее оперативники задержали 23-летнего хулигана, открывшего стрельбу из Gelandewagen около Москва-Сити.