ВСУ попытались атаковать российский регион с помощью реактивных беспилотников

Богомаз: всего 33 БПЛА уничтожено в Брянской области, в том числе три реактивных

Над Брянской областью уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), из них шесть ликвидированы спецподразделением управления Росгвардии, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

По его словам, в ночь со вторника на среду, с 28 на 29 января, российские военные отразили очередную попытку массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории региона.

«Всего уничтожено 33 БПЛА самолетного типа, в том числе три реактивных», — подчеркнул губернатор.

Ранее украинские военные пытались атаковать регион с помощью беспилотников самолетного типа. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 26 БПЛА.