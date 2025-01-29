Глава Евродипломатии и госсекретарь США договорились о продолжении давления на Россию

Глава дипломатии ЕС Каллас и госсекретарь США договорились о давлении на Россию

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и госсекретарь США Марко Рубио согласились с необходимостью продолжать оказывать максимальное давление на Россию для достижения мира на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам чиновника ЕС, знакомого с содержанием телефонного разговора, глава евродипломатии и американский представитель также обсудили вопросы укрепления сотрудничества между Евросоюзом и США, общие приоритеты внешней политики и проблемы, возникающие со стороны Китая.

Ранее Рубио и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро созвонились для обсуждения путей укрепления партнерства между двумя государствами и расходов Запада на оборону. По итогам разговора американский госсекретарь назвал альянс с Францией центральным местом в системе безопасности США.