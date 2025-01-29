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14:07, 29 января 2025Бывший СССР

Главком ВСУ представил нового командующего группировкой войск «Хортица»

Главком ВСУ Сырский представил нового командующего ОСГВ «Хортица» Драпатого
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Михаил Драпатый

Михаил Драпатый. Фото: armyinform.com.ua / Wikimedia

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский представил личному составу нового командующего оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) «Хортица» генерал-майора Михаила Драпатого. Об этом он написал в своем Telegram.

«Представил личному составу нового командующего оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" — командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-майора Михаила Драпатого», — сообщил главком.

Он подчеркнул, что российские войска концентрируются именно на тех направлениях, которые входят в операционную зону ОСГВ «Хортица». Сырский также отметил, что уже поставил первоочередные задачи перед Драпатым.

Украинский президент Владимир Зеленский поручил командование группировкой войск «Хортица» генерал-майору Михаилу Драпатому 26 января. По его словам, ОСГВ «Хортица» работает на самом жестком направлении в зоне конфликта.

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