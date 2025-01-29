Главком ВСУ представил нового командующего группировкой войск «Хортица»

Главком ВСУ Сырский представил нового командующего ОСГВ «Хортица» Драпатого

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский представил личному составу нового командующего оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) «Хортица» генерал-майора Михаила Драпатого. Об этом он написал в своем Telegram.

«Представил личному составу нового командующего оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" — командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-майора Михаила Драпатого», — сообщил главком.

Он подчеркнул, что российские войска концентрируются именно на тех направлениях, которые входят в операционную зону ОСГВ «Хортица». Сырский также отметил, что уже поставил первоочередные задачи перед Драпатым.

Украинский президент Владимир Зеленский поручил командование группировкой войск «Хортица» генерал-майору Михаилу Драпатому 26 января. По его словам, ОСГВ «Хортица» работает на самом жестком направлении в зоне конфликта.