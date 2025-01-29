Инспектор ДПС пронес россиянина на руках до остановки и попал на видео

Mash опубликовал видео с инспектором ДПС, несущим мужчину на руках в Йошкар-Оле

В Йошкар-Оле инспектор ДПС заметил травмированного мужчину на улице и пронес его на руках до остановки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует соответствующий ролик.

На кадрах видно, как полицейский несет мужчину на руках по пешеходной улице. Заметно, что у него перемотана нога.

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