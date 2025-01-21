Росгвардия номинировала немецкую овчарку по кличке Базука на международную премию

Служившую в Росгвардии немецкую овчарку номинировали на международную премию

Росгвардия номинировала на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь» служившую в калининградском ОМОН немецкую овчарку по кличке «Базука». Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

Базука на протяжении пяти лет обеспечивала в регионе общественную безопасность, будучи обученной поиску взрывчатых веществ и взрывных устройств. Собака нашла свыше сотен мин, артиллерийских снарядов, гранат и патронов различных калибров.

В 2024 году Базука завершила службу в рядах Росгвардии.

29 мая 2024 года Росгвардия сообщила о разработке наград для отличившихся в спецоперации служебных собак.