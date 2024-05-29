Росгвардия сообщила о разработке наград для отличившихся в СВО служебных собак

Росгвардия начала разработку спецнаград за отличие для служебных собак с СВО

Росгвардия сообщила о разработке специальных наград за отличие для служебных собак. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, в зоне проведения специальной военной операции (СВО) четвероногие бойцы помогли обнаружить порядка 900 единиц огнестрельного оружия, свыше двух тонн взрывчатки и одного миллиона боеприпасов, а также задержать свыше 350 украинских военных и их пособников. В разработке ведомственные знаки «за отличие службе служебной собаки» трех степеней, а также знак «за верную службу служебной собаки».

Животные будут награждаться за результативное применение при выполнении задач, а также за призовые места на ведомственных турнирах профессионального мастерства.

27 марта сообщалось, что собака Ватсон помогла найти схрон ВСУ в Херсонской области.