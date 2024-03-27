Собака Ватсон помогла найти схрон ВСУ в Херсонской области

Под Херсоном полиция нашла схрон со снарядами и выстрелами для гранатомета

В селе Рыково Херсонской области сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили схрон с боеприпасами на территории бывшего элеватора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, промышленный объект использовался Вооруженными силами Украины (ВСУ) в качестве склада. Для обследования местности силовики задействовали кинолога со служебно-розыскной собакой по кличке Ватсон.

Всего оперативники обнаружили десять снарядов калибрами 152, 125 и 122 миллиметра, а также двенадцать выстрелов для противотанкового гранатомета ПГ-9. Найденный арсенал непригоден для дальнейшего использования из-за следов коррозии и механических повреждений. Взрывотехники Росгвардии на месте уничтожили снаряды при помощи накладного заряда.

Ранее сообщалось, что сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы совместно с росгвардейцами обнаружили и обезвредили взрывоопасные предметы около автомобильной трассы в Запорожской области.