Летевший из Дубая в Москву пассажирский самолет подал сигнал бедствия

Летевший из Дубая в Москву пассажирский Boeing 737 подал сигнал бедствия

Пассажирский самолет, летевший из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

По данным Telegram-канала Shot, инцидент произошел с лайнером Boeing российской авиакомпании «Победа». Тем временем в пресс-службе перевозчика РИА Новости заявили, что его сотрудники проверяют информацию о сигнале бедствия. Как показывает сервис FlightRadar24, воздушное судно продолжает полет по маршруту.

UPD: Позже стало известно, что лайнер благополучно приземлился в Астрахани.

Ранее пассажирский самолет Airbus A321, летевший рейсом Москва — Сочи, совершил посадку в аэропорту Саратова. Причиной стало срабатывание индикации уровня масла.