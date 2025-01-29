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18:09, 29 января 2025Путешествия

Летевший из Дубая в Москву пассажирский самолет подал сигнал бедствия

Летевший из Дубая в Москву пассажирский Boeing 737 подал сигнал бедствия
Алина Черненко

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Пассажирский самолет, летевший из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

По данным Telegram-канала Shot, инцидент произошел с лайнером Boeing российской авиакомпании «Победа». Тем временем в пресс-службе перевозчика РИА Новости заявили, что его сотрудники проверяют информацию о сигнале бедствия. Как показывает сервис FlightRadar24, воздушное судно продолжает полет по маршруту.

UPD: Позже стало известно, что лайнер благополучно приземлился в Астрахани.

Ранее пассажирский самолет Airbus A321, летевший рейсом Москва — Сочи, совершил посадку в аэропорту Саратова. Причиной стало срабатывание индикации уровня масла.

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