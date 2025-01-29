В России собрались продлить разрешение на вывоз бензина

«Ъ»: Разрешение на экспорт бензина продлят на месяц для помощи компаниям

Правительство России в ближайшее время собирается продлить разрешение на экспорт бензина на месяц, до 28 февраля. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает «Коммерсантъ».

В течение двух недель Минэнерго должно представить в кабмин предложения по сохранению поставок топлива за рубеж с учетом новых условий. Решение должно помочь нефтяным компаниям частично компенсировать потери от последних, введенных 10 января еще администрацией президента Джо Байдена санкций США.

В прошлом году запрет на вывоз бензина за пределы страны ввели 1 марта. Предполагалось, что он будет действовать до конца августа, однако с 20 мая по 31 июля ограничения снимали, а затем поэтапно продлили сразу до конца года. Тем не менее в конце ноября правительство отменило запрет, разрешив экспортировать бензин до 31 января.

Нефтяные компании столкнулись с резкими ограничениями в возможностях поставок сырья после того, как в санкционные списки США попали более 180 судов, задействованных в операциях. У танкеров возникли сложности с разгрузкой и возвращением за новыми партиями, а на свободных судах ставки фрахта взлетели в несколько раз.

На этом фоне производители хотят максимально нарастить переработку внутри страны, чтобы отправлять за рубеж уже нефтепродукты, ограничения для которых слабее, а цены выше.

Вместе с тем управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко предупредил, что поставки топлива на биржу на этой неделе сокращаются, что приводит к ажиотажному спросу и резкому росту цен. По его мнению, причиной стало возобновление атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, и если нынешняя динамика сохранится, то продление экспорта бензина окажется рискованным решением.

