Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:41, 29 января 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о навредивших Зеленскому действиях Трампа

Депутат Дубинский: Зеленский теряет поддержку ЕС из-за политики Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidence / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, ныне находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в Telegram-канале рассказал о действиях президента США Дональда Трампа, которые навредили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Политик отметил, что Зеленский теряет поддержку стран Европейского союза (ЕС) по вопросу продолжения боевых действий из-за риторики главы Белого дома.

«Это означает минус еще один коллективный лоббист продолжения войны в интересах демпартии США и Зеленского», — считает Дубинский.

Он отметил, что Трамп пытается выстраивать отношения с членами Евросоюза по отдельности, поэтому вариант продолжения боевых действий теряет поддержку. Так, генсек НАТО Марк Рютте перешел на позиции скорейшего мирного урегулирования после разговора с генсеком США Марком Рубио, аналогичной позиции придерживается Италия, а Польша примет сторону большинства, уверен депутат.

Ранее Дубинский заявил, что украинская «партия войны» имеет проблемы в своих планах и в ожидании мирного соглашения со стороны России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги». Путин назвал условия для переговоров с Украиной и окончания СВО

      На Западе заявили о риске для украинских чиновников остаться без зарплат

      Браузер в Windows 11 получил защиту от псевдовирусов

      Зеленский ответил на слова Путина о переговорах по Украине

      Россиянам назвали способы обезопасить детей в интернете

      На Западе увидели плохой знак в признаниях военных ВСУ

      Известная 59-летняя актриса показала откровенное декольте на фото

      На Украине рассказали о навредивших Зеленскому действиях Трампа

      Гагин обвинил ВСУ в подрыве шахты в Красноармейске

      Скорпион пять раз ужалил звезду Netflix в промежность

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше