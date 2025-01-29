На Украине рассказали о навредивших Зеленскому действиях Трампа

Депутат Дубинский: Зеленский теряет поддержку ЕС из-за политики Трампа

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, ныне находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в Telegram-канале рассказал о действиях президента США Дональда Трампа, которые навредили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Политик отметил, что Зеленский теряет поддержку стран Европейского союза (ЕС) по вопросу продолжения боевых действий из-за риторики главы Белого дома.

«Это означает минус еще один коллективный лоббист продолжения войны в интересах демпартии США и Зеленского», — считает Дубинский.

Он отметил, что Трамп пытается выстраивать отношения с членами Евросоюза по отдельности, поэтому вариант продолжения боевых действий теряет поддержку. Так, генсек НАТО Марк Рютте перешел на позиции скорейшего мирного урегулирования после разговора с генсеком США Марком Рубио, аналогичной позиции придерживается Италия, а Польша примет сторону большинства, уверен депутат.

Ранее Дубинский заявил, что украинская «партия войны» имеет проблемы в своих планах и в ожидании мирного соглашения со стороны России.

