Потери ВСУ при отступлении из Великой Новоселки могли составить сотни человек

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из Великой Новоселки могли составить сотни человек, так как путей отхода фактически не было. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на военных экспертов.

«Возможно, несколько сотен украинских солдат были уничтожены или взяты в плен в процессе [отхода]. (...) Почти не было возможности отступить оттуда», — приводит издание слова экспертов.

Авторы материала также указали, что украинские военные находились в трудном положении, так как для отступления было необходимо пересечь несколько водных преград без мостов. Кроме того, окружающая местность также во многом была затоплена.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что тактика ВСУ в последнее время свелась к «затыканию дыр» на фронте. Аналитик добавил, что линия фронта окончательно рушится. По его словам, украинские власти уже осознают безнадежность положения войск и понимают, что ситуация приобрела тупиковый характер.