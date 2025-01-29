Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:56, 29 января 2025Мир

В Британии тактику ВСУ назвали затыканием дыр

Военный аналитик Меркурис: Тактика украинских войск свелась к затыканию дыр
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последнее время свелась к «затыканию дыр» на фронте. С таким заявлением эксперт выступил в своем блоге на YouTube.

«У ВСУ больше нет никакой тактики, кроме как затыкать дыры, хаотично разбрасывая батальоны», — отметил Меркурис.

Аналитик добавил, что линия фронта окончательно рушится. По его словам, украинские власти уже осознают безнадежность положения войск и понимают, что ситуация «зашла слишком далеко и так продолжаться больше не может».

Ранее Меркурис заявил, что после того, как российские войска возьмут под контроль город Красноармейск, на Украине начнется политический кризис.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они хотят посеять страх и панику». Сербию захлестнули массовые протесты. Чего хотят их участники и что они говорят о России?

      Европа заключила контракт на миссию к «русской планете»

      В Крыму отчитались о выделении земли участникам спецоперации

      Мужчина прожил 120 дней под водой и побил рекорд

      Безработный россиянин изнасиловал двух односельчанок и попал под статью

      Имущество сына Порошенко арестовали из-за уклонения от службы

      Обнародован список вошедших в программу льготного автокредитования

      Российская путешественница объяснила популярность секс-туров среди соотечественников

      Финляндия нашла выход из лесопромышленного кризиса

      В Москве курьер украл цифры этажа и квартир в элитном ЖК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше