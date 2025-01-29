Военный аналитик Меркурис: Тактика украинских войск свелась к затыканию дыр

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последнее время свелась к «затыканию дыр» на фронте. С таким заявлением эксперт выступил в своем блоге на YouTube.

«У ВСУ больше нет никакой тактики, кроме как затыкать дыры, хаотично разбрасывая батальоны», — отметил Меркурис.

Аналитик добавил, что линия фронта окончательно рушится. По его словам, украинские власти уже осознают безнадежность положения войск и понимают, что ситуация «зашла слишком далеко и так продолжаться больше не может».

Ранее Меркурис заявил, что после того, как российские войска возьмут под контроль город Красноармейск, на Украине начнется политический кризис.