Назван первый законодательный акт администрации Трампа

Президент Дональд Трамп подпишет антимиграционный Закон Лейкен Райли в качестве первого законодательного акта своей администрации. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Закон назван в честь Лейкен Райли, 22-летней студентки-медсестры из Джорджии, которая вышла на пробежку в феврале 2024 года и лишилась жизни от рук нелегального мигранта Хосе Антонио Ибарра. Он предусматривает задержание и потенциальную депортацию лиц, незаконно находящихся в США, обвиняемых в краже и насильственных преступлениях до того, как они были фактически осуждены.
Как отмечает агентство, мера быстро была принята контролируемым республиканцами Конгрессом при некоторой поддержке демократов, несмотря на то, что защитники прав иммигрантов осудили ее как достаточно экстремальную, способную спровоцировать массовые облавы на людей за такие незначительные правонарушения, как кража в магазине.
Однако уточняется, что Трамп сделал обещанное пресечение нелегальной миграции центральным элементом своей политической карьеры, поэтому этот закон может быть только началом.
Ранее стало известно, что Миграционная служба США приостановила прием заявок на въезд в страну от украинских беженцев. Отмечается, что он остановлен до тех пор, пока не будет проведена всесторонняя оценка условий программы и процессов подачи документов.