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16:39, 29 января 2025Культура

Некоторым петербуржцам разрешат бесплатно посещать музеи

Жителям Санкт-Петербурга серебряного возраста разрешат ходить в музеи бесплатно
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге предложили ввести электронные сертификаты на бесплатное посещение музеев для жителей «серебряного» возраста. Такие поправки в Социальный кодекс города приняло Законодательное собрание в первом чтении. Об этом сообщает издание «РБК».

Инициатива касается женщин в возрасте от 55 лет и мужчин от 60 лет, у которых уже есть Единая карта петербуржца «Серебряный возраст». Для того чтобы оформить сертификат, желающим необходимо будет подать заявление в МФЦ или на портале «Госуслуги». Он будет рассчитан на полторы тысячи рублей на одного человека.

Таким образом, жители города получат бесплатный доступ в 40 государственных музеев. Также во время обсуждения предлагалось включить в программу частные музеи, например, «Эрарту».

Ранее стало известно, что в «Ельцин Центре» открылась выставка внучки первого президента России Бориса Ельцина Марии.

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