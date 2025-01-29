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11:07, 29 января 2025Экономика

Немцы приготовились экономить

NIM: Индекс потребительского климата в Германии упал до минус 22,4 пункта
Дмитрий Воронин

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Индикатор потребительского климата в Германии опустился до минус 22,4 пункта, следует из результатов исследования крупнейшей немецкой компании по исследованию рынка GfK и Нюрнбергского института рыночных решений (NIM), опубликовавшего информацию о том, что «готовность покупать в январе понесла потери».

Авторы исследования отмечают, что ухудшение потребительского климата в ФРГ, в частности, обусловлено растущей готовностью граждан экономить.

Показатель, о котором идет речь, основан на изучении ожиданий граждан по поводу доходов, склонности к покупкам и сбережениям и подсчитывается в виде разницы между положительными и отрицательными ответами на заданные вопросы. Как указывает Trading Economics, нынешний результат оказался ниже прогнозировавшихся минус 20 пунктов.

«Потребительский климат пережил очередную неудачу и вступает в новый год мрачно. Те немногие надежды на осторожное восстановление, которые возникли после роста (с минус 23,1 до минус 21,3 пункта — примечание «Ленты.ру») в предыдущем месяце, были разбиты. С середины прошлого года мы наблюдаем в лучшем случае стагнационную тенденцию», — прокомментировал эксперт по вопросам потребителей NIM Рольф Бюркль. По его словам, «устойчивого восстановления потребительского климата в настоящее время не предвидится».

Ранее журналистам стало известно, что правительство Германии снизило с 1,1 сразу до 0,3 процента прогноз роста ВВП в 2025 году. Экономика страны сокращалась до этого — на 0,2 процента в 2024-м и 0,3 процента в 2023 году.

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