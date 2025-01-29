Перестрелку дрона с роботом-собакой сняли на видео

В Китае сняли на видео перестрелку робота-собаки и летающего дрона

В китайских соцсетях распространяется видео о перестрелке летающего дрона с роботом-собакой. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

В ролике дрон летает над робопсом и пускает в него фейерверки. Тот ловко уворачивается и отстреливается такими же фейерверками, закрепленными у него на спине.

Где и как сняты эти кадры, неизвестно. Дрон напоминает сельскохозяйственный квадрокоптер DJI серии T. Робот-собака, использованная в ролике, выпускается китайской фирмой Unitree Robotics.

Видео пользуется вирусной популярностью в китайских соцсетях и собрало десятки тысяч лайков. «Этот ролик определенно войдет в историю, — шутит автор одного из комментариев. — Его запомнят как первую войну машин».

Ранее сообщалось, что компания China Electronics Technology Group представила боевую робособаку на международном авиасалоне Airshow China 2024 в Китае. Она способна в том числе использовать стрелковое оружие.