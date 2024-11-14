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15:21, 14 ноября 2024Наука и техника

В Китае представили боевую робособаку

Компания CETC представила боевую робособаку на выставке Airshow China
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Валерий Стурит /  Иван Каргапольцев /  ТАСС

Компания China Electronics Technology Group (CETC) представила боевую робособаку на международном авиасалоне Airshow China 2024 в Китае. Об этом сообщает ТАСС.

На выставке показали несколько модификаций робота, включая боевую версию с демонстратором боевого модуля. Этот робот сможет нести стрелковое оружие. Также CETC продемонстрировала машину-носитель, которая способна доставить несколько четвероногих роботов на позиции.

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16 ноября 2021

В мае Китай представил вооруженных штурмовыми винтовками роботов-собак в ходе совместных с Камбоджей учений. Робопес Unitree получил специальное крепление для автомата QBZ-95 под патрон калибра 5,8 миллиметра. Робот способен выполнять задачи на протяжении двух-четырех часов.

В том же месяце стало известно, что командование специальных операций морской пехоты США начало испытания роботов-собак, вооруженных винтовками. В ходе тестов они выполняют задачи в ограниченных пространствах и обеспечивают охрану периметра.

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