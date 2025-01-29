Песков анонсировал встречу Путина с главой кавказского региона

Песков анонсировал встречу Путина с главой Дагестана Меликовым

Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Мероприятие анонсировал представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Путин вернулся в Москву из региональных командировок, сегодня он работает в Кремле... Сегодня будет на приеме у президента глава республики Дагестан Сергей Меликов. Традиционно региональная проблематика остается среди приоритетов главы государства», — пояснил он.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что у главы государства 29 января запланированы рабочие встречи и совещания, которые будут носить непубличный характер.

В этот же день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая заседание верхней палаты парламента, сообщила о встрече с президентом России. Она рассказала, что доложила главе государства о предложениях по составу и функционалу Совфеда по демографической и семейной политике.