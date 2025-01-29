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10:59, 29 января 2025Россия

Матвиенко сообщила о встрече с Путиным

Спикер СФ Матвиенко встретилась с Путиным и рассказала ему о семейной политике
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко, открывая заседание верхней палаты парламента, сообщила о встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Она рассказала, что доложила главе государства о предложениях по составу и функционалу Совфеда по демографической и семейной политике.

Матвиенко подчеркнула, что Совфед провел большую подготовительную работу по данным инициативам.

До этого сообщалось, что председатель Совфеда сравнила верхнюю палату парламента с суперкомпьютером.

Матвиенко пояснила, что Совет Федерации работает одновременно над комплексом государственных задач на высоком и профессиональном уровне.

Еще раньше она потребовала разъяснить российским регионам переход на клинические рекомендации и отреагировать на «гудящих» от недовольства врачей.

ЖЗЛ
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