Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:19, 29 января 2025Ценности

Певица Люся Чеботина в микрошортах и прозрачном топе прошлась перед камерой

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Люся Чеботина

Люся Чеботина. Кадр: @lusia_chebotina

Российская певица Люся Чеботина в откровенном наряде прошлась перед камерой. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,1 миллиона подписчиков.

27-летняя исполнительница снялась на песчаном пляже на фоне моря и пальм перед отъездом с Мальдив, где она проводила отпуск. Так, звезда позировала в черном наряде, который состоял из прозрачного топа, надетого поверх бюстгальтера пуш-ап, и атласных микрошортов с кружевной отделкой.

Подписчики оценили кадры в комментариях. «Лучшая фигура», «Какая изящная», «Идеальная», — сделали комплименты юзеры.

Ранее в январе Люся Чеботина также опубликовала фото в бикини.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский дрон атаковал дом в Белгородской области. Погибли мать и двухлетний ребенок

      В Кремле высказались о переводе стрелок часов Судного дня

      В Кремле оценили результаты переговоров России и Сирии

      Армия России ударила по военным аэродромам Украины

      Новые власти Сирии попросили у России компенсации «для восстановления доверия»

      В ВСУ рассказали об отправке пьяных военных на передовую

      Российскую воспитательницу заподозрили в избиениях детсадовцев

      В Кремле прокомментировали слова Карлсона о планах Байдена убить Путина

      Предсказана судьба Гренландии при администрации Трампа

      Глава «Фонбет» задержан за передачу взятки в 50 миллионов рублей силовику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше