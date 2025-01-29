Певица Люся Чеботина в микрошортах и прозрачном топе прошлась перед камерой

Российская певица Люся Чеботина в откровенном наряде прошлась перед камерой. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,1 миллиона подписчиков.

27-летняя исполнительница снялась на песчаном пляже на фоне моря и пальм перед отъездом с Мальдив, где она проводила отпуск. Так, звезда позировала в черном наряде, который состоял из прозрачного топа, надетого поверх бюстгальтера пуш-ап, и атласных микрошортов с кружевной отделкой.

Подписчики оценили кадры в комментариях. «Лучшая фигура», «Какая изящная», «Идеальная», — сделали комплименты юзеры.

Ранее в январе Люся Чеботина также опубликовала фото в бикини.