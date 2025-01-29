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13:56, 29 января 2025Мир

Посол Великобритании в США передумал и зауважал Трампа

Fox News: Посол Британии в США Мандельсон заявил, что зауважал Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Посол Великобритании в США Питер Мандельсон изменил свое мнение об американском лидере Дональде Трампе и заявил, что зауважал его. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

«Я считаю свои замечания о президенте Трампе необоснованными и неправильными, я был неправ. Думаю, что времена и мое отношение к президенту изменились», — отметил посол.

Мандельсон подчеркнул, что Трамп «безусловно завоевал у него доверие и уважение». Он добавил, что это будет «основой всей его работы в качестве посла королевства в США».

20 декабря прошлого года Мандельсон описал Трампа как «угрозу для всего мира». В ответ на это, советник американского лидера Крис Ласивита назвал британского посла «полным придурком» и призвал его «оставаться дома, в Великобритании».

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