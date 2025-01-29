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19:08, 29 января 2025Россия

Появились кадры боевой работы российских вертолетов в Курской области

Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ми-8ПСГ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны России показало кадры боевой работы вертолетов Ми-8ПСГ в Курской области. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале министерства.

«Военнослужащие поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8ПСГ сопровождают экипажи армейской авиации, выполняющие боевые задачи в приграничных районах Курской области», — говорится в сообщении.

На появившихся кадрах показывают моменты полетов боевых машин. На борту можно заметить военнослужащих, держащих оружие наизготовку.

Ранее стало известно, что охоту российского снайпера за украинским тяжелым дроном «Баба-яга» сняли на видео. На кадрах видно, как российский боец ведет огонь по цели. После шестого выстрела беспилотник теряет управление и резко пикирует.

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