Охоту российского снайпера на «Бабу-Ягу» в Курской области сняли на видео

Российский снайпер поразил «Бабу-Ягу» из СВД в Курской области и попал на видео

Охоту российского снайпера за украинским тяжелым дроном «Баба-Яга» сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

На кадрах видно, как российский боец ведет огонь по цели. После шестого выстрела беспилотник теряет управление и резко пикирует.

Уничтоживший «Бабу-Ягу» был вооружен снайперской винтовкой Драгунова (СВД), оснащенной тепловизионным прицелом, отмечает «РВ».

Ранее в России сбитую в зоне СВО «Бабу-Ягу» поставили на службу против своих создателей. Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил, что в распоряжении российских войск имеется еще около 40 таких же дронов в боеспособном состоянии.