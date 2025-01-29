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11:09, 29 января 2025Россия

Охоту российского снайпера на «Бабу-Ягу» в Курской области сняли на видео

Российский снайпер поразил «Бабу-Ягу» из СВД в Курской области и попал на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Охоту российского снайпера за украинским тяжелым дроном «Баба-Яга» сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

На кадрах видно, как российский боец ведет огонь по цели. После шестого выстрела беспилотник теряет управление и резко пикирует.

Уничтоживший «Бабу-Ягу» был вооружен снайперской винтовкой Драгунова (СВД), оснащенной тепловизионным прицелом, отмечает «РВ».

Ранее в России сбитую в зоне СВО «Бабу-Ягу» поставили на службу против своих создателей. Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил, что в распоряжении российских войск имеется еще около 40 таких же дронов в боеспособном состоянии.

ЖЗЛ
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