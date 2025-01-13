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14:29, 13 января 2025Россия

В России тяжелый украинский дрон заставят служить против своих создателей

В Москве показали трофейный дрон ВСУ и анонсировали его перепрограммирование
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Zvezdanews

В Москве показали украинский тяжелый дрон «Баба-Яга», сбитый в зоне проведения специальной военной операции (СВО), и рассказали о будущем машины на службе уже у российских войск. Фрагмент презентации трофея в программе Открытый эфир опубликовал телеканал «Звезда» в Telegram.

В студии программы советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин перечислил особенности дрона, которые отличают его от сельскохозяйственного прообраза. В таким особенностям он отнес усиленную мощность двигателей, повышенный ресурс аккумулятора и четыре точки крепления для сброса. Кроме того, «Баба-Яга» управляется посредством Starlink, что делает ее неуязвимой для средств РЭБ, подчеркнул он.

Сейчас в распоряжении ДНР находится около 40 дронов «Баба-Яга» в боеспособном состоянии, продолжил Гагин. Привезенный в Москву дрон перепрограммируют, после чего он поступит на службу в Российскую армию.

Ранее стало известно о 40 дронах «Баба-Яга», уничтоженных в Курской области за минувшую неделю. Каждый из них способен нести до 50 килограммов полезной нагрузки, в качестве которой в большинстве случаев используются боеприпасы.

ЖЗЛ
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