Премьер Молдавии подал в суд за обвинения в связях с Приднестровьем

Премьер Молдавии Речан подал в суд на депутата, обвинившего его в связях с ПМР

Премьер-министр Молдавии подал в суд на экс-депутата парламента республики Александра Слусаря из-за обвинений в связях с руководством непризнанной Приднестровской молдавской республики. Об этом глава кабмина написал на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я публично потребовал от гражданина Слусаря опровергнуть ложную информацию, распространенную им в ходе телепередачи», — заявил Речан. Он отметил, что дал ему до этого 24 часа на исправление ситуации. Изменений не последовало и Речан подает в суд.

Премьер Молдавии назвал слова экс-депутата ложью для отвлечения внимания от реальных проблем. «Свобода мнения не означает преднамеренное и заказное распространение ложной или сфабрикованной информации», — добавил Речан.

20 января стало известно о судебном иске президента Молдавии Майи Санду, который она подала против гражданки Молдавии из-за слов о ее родном деде. Та обвинила родственника главы республики в доносительстве и сжигании всех икон в сельской церкви.