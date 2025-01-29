Развративший 17-летнюю прихожанку российский священник попытался оправдаться

В Самаре развративший 17-летнюю прихожанку священник заявил о сексе по согласию

В Самаре развративший 17-летнюю прихожанку священник заявил о сексе по согласию. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, подозреваемым в связи с 17-летней девушкой оказлся 41-летний служитель церкви Успенья Пресвятой Богородицы. Он — отец четверых детей. Он попытался оправдаться и заявил, что это был секс по согласию.

По данным правоохранителей, 17 января священник приехал за девушкой в школу, забрал ее и привез в гостиницу. Там они занялись сексом. После этого мужчина скинул пострадавшей деньги на карту и сказал, чтобы она молчала о произошедшем. По словам школьницы, спустя несколько дней ситуация повторилась, и испугавшись угроз и еще одного повторения она рассказала обо всем матери.

По сообщению «МК», сам священник давать показания отказался, потому что, якобы, считал все произошедшее добровольным, а прихожанку — совершеннолетней.

Сейчас следствие готовит в суд ходатайство об аресте священника.

Ранее сообщалось, что пострадавшая сама обратилась в полицию. Она рассказала, что пришла на исповедь, а в результате священник отвез ее в отель, где случилась интимная связь.