Рогов: ВС России нанесли удар по логистическому узлу ВСУ в Степногорске

Российские войска нанесли удар по логистическому узлу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Степногорске, на котором находились склады боеприпасов и места расположения личного состава. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Степногорск Вооруженные силы Украины сейчас пытаются сделать хабом по распределению боеприпасов, живой силы и техники. Накрыли и живую силу, и технику, и массу боеприпасов», — заявил он.

Рогов добавил, что населенный пункт был полностью эвакуирован украинской властью, поэтому удары наносились фугасными авиабомбами.

Ранее Рогов уличил президента Украины Владимира Зеленского в сознательном уничтожении гарнизона ВСУ в Великой Новоселке. По его словам, от украинских солдат только публично поступило как минимум четыре обращения с просьбой об эвакуации, но украинский лидер дал приказ держаться до последнего.