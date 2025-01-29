Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:34, 29 января 2025Бывший СССР

Российские войска нанесли удар по логистическому узлу ВСУ в Степногорске

Рогов: ВС России нанесли удар по логистическому узлу ВСУ в Степногорске
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска нанесли удар по логистическому узлу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Степногорске, на котором находились склады боеприпасов и места расположения личного состава. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Степногорск Вооруженные силы Украины сейчас пытаются сделать хабом по распределению боеприпасов, живой силы и техники. Накрыли и живую силу, и технику, и массу боеприпасов», — заявил он.

Рогов добавил, что населенный пункт был полностью эвакуирован украинской властью, поэтому удары наносились фугасными авиабомбами.

Ранее Рогов уличил президента Украины Владимира Зеленского в сознательном уничтожении гарнизона ВСУ в Великой Новоселке. По его словам, от украинских солдат только публично поступило как минимум четыре обращения с просьбой об эвакуации, но украинский лидер дал приказ держаться до последнего.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США приостановили военную поддержку Украины

      Работающим весь день за компьютером людям дали советы по профилактике частой проблемы

      Российская модель вышла на подиум на Неделе моды в Париже

      Украина освободила около семи тысяч заключенных для службы в ВСУ

      Раскрыты подробности расправы над тремя лесничими в российском регионе

      В России высказались о последствиях отключения еще 15 банков от SWIFT

      Зеленский призвал Китай увеличить давление на Россию

      Комики станут тренерами на матче звезд КХЛ

      Генпрокуратура подала иск к главной гордости Чубайса во главе «Роснано»

      Появились новые подробности о боях с ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше