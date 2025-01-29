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13:22, 29 января 2025Бывший СССР

Зеленского уличили в сознательном уничтожении гарнизона ВСУ в Великой Новоселке

Рогов: Зеленский сознательно погубил гарнизон ВСУ в Великой Новоселке
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский сознательно погубил соединения Вооруженных сил Украины, оборонявшие Великую Новоселку, запретив им эвакуироваться. В уничтожении гарнизона украинского лидера уличил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«У киевского режима была возможность спасти своих солдат, но они ей пренебрегли, чтобы доложить Западу о лишнем дне удержания поселка», — заявил Рогов.

Он добавил, что от украинских солдат только публично поступило как минимум четыре обращения с просьбой об эвакуации.

Ранее на Украине признали потерю Великой Новоселки. По информации украинского аналитического проекта DeepState, российские войска также продвинулись около Песчаного на юго-западе от Красноармейска (украинское название города — Покровск) и Андреевки на западе от Курахово, а также в районе Надеждинки и Барановки.

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