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08:21, 29 января 2025Бывший СССР

Российские войска продвинулись на сватовско-кременском направлении

Марочко: ВС России продвинулись у Ивановки и Колодезей
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Unsplash

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись у Ивановки, а также уничтожили несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Колодезей. Об успехах Вооруженных сил России на сватовско-кременском направлении рассказал в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«Наши войска улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Ивановка (северо-западнее Тернов). Уничтожен один опорный пункт в районе Колодезей и два — западнее Ивановки», — заявил экс-военный.

Он добавил, что российские войска также нанесли удар по скоплению бронетехники ВСУ в районе Зеленой Долины. Сообщает об уничтожении западной артиллерийской установки, бронетранспортера и двух пикапов.

Ранее Марочко рассказал, как подразделения украинской армии в районе Волчанска саботируют приказы командования атаковать позиции ВС России. По его словам, вместо активных штурмовых действий в ВСУ применяют оборонительную тактику, ссылаясь на нехватку личного состава.

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