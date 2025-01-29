Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:08, 29 января 2025Россия

«Русская община» прогнала цыганский скот с земли россиянина

Активисты «Русской общины» прогнали цыганский скот с земли жителя Ставрополья
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Община Новости»

Активисты «Русской общины» прогнали цыганский скот с земли жителя Ставропольского края. Об этом сообщает Telegram-канал «Община НОВОСТИ».

Перед этим житель села Казьминского обратился за помощью. Мужчина заявил, что соседские животные вытоптали его огород. «Так у нас в России теперь должно быть, что ли?» — задался вопросом мужчина.

После этого на беседу с цыганами пришли участники «Русской общины» в сопровождении правоохранителей. «Теперь проблема решена. Чужая скотина на поля больше не заходит», — резюмировал канал.

Ранее на Ставрополье участник спецоперации попросил защитить оставшуюся дома жену от цыган. Они не только издевались над женщиной, но и оказывали на нее психологическое давление, настраивая против мужа.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы вступим в интересный период». В Турции посчитали, что слова Путина запустят на Западе обсуждение легитимности Зеленского

      Мать и двухлетний ребенок стали жертвами атаки дрона ВСУ на жилой дом в российском регионе

      Припортовая инфраструктура повреждена в Одесской области

      В российском регионе мигрантам запретили работать в шести сферах

      Охоту российского снайпера на «Бабу-Ягу» в Курской области сняли на видео

      Российская стюардесса раскрыла содержимое своей рабочей сумки

      «Русская община» прогнала цыганский скот с земли россиянина

      Немцы приготовились экономить

      ФСБ России выявила подпольную лабораторию по производству драгметаллов из вторсырья

      Индия провела 100-й пуск ракеты с космодрома на острове Шрихарикота

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше