«Русская община» прогнала цыганский скот с земли россиянина

Активисты «Русской общины» прогнали цыганский скот с земли жителя Ставрополья

Активисты «Русской общины» прогнали цыганский скот с земли жителя Ставропольского края. Об этом сообщает Telegram-канал «Община НОВОСТИ».

Перед этим житель села Казьминского обратился за помощью. Мужчина заявил, что соседские животные вытоптали его огород. «Так у нас в России теперь должно быть, что ли?» — задался вопросом мужчина.

После этого на беседу с цыганами пришли участники «Русской общины» в сопровождении правоохранителей. «Теперь проблема решена. Чужая скотина на поля больше не заходит», — резюмировал канал.

Ранее на Ставрополье участник спецоперации попросил защитить оставшуюся дома жену от цыган. Они не только издевались над женщиной, но и оказывали на нее психологическое давление, настраивая против мужа.