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17:01, 29 января 2025Силовые структуры

Следователи возбудили уголовные дела о грабеже и вымогательстве у российских подростков

В Челябинской области возбудили дела о вымогательстве и грабеже у подростков
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Челябинской области следователи возбудили уголовные дела о вымогательстве и грабеже у подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным ведомства, в конце декабря 2024 года сообщалось, что несовершеннолетних из Челябинска привлекли к уголовной ответственности за драку с приезжими из Средней Азии. Отмечается, что тогда следствие упустило доказательства, свидетельствующие о противоправных действиях второй стороны конфликта. Сейчас правоохранители выяснили, что один из участников драки Фируз Джумаев причастен к ряду преступлений. Следователи установили, что в 2021 и 2022 годах он открыто похитил у несовершеннолетнего имущество, а у другого подростка вымогал деньги. По результатам проверки ряд руководящих сотрудников следственного управления по Челябинской области привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

В отношении Джумаева возбуждено два уголовных дела. Ему предъявлено обвинение по статьям о вымогательстве и грабеже. Суд поместил его под домашний арест. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о хулиганстве возбудили из-за потасовки 40 школьников-мигрантов с тремя подростками в Новой Москве.

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