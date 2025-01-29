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09:17, 29 января 2025Бывший СССР

Слова Пашиняна в церкви оценили словами «это плод больного ума»

В церкви Армении слова Пашиняна о налогообложении назвали плодом больного ума
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergei Ilnitsky / Pool / Reuters

Предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о налогообложении церкви назвали «плодом больного ума». С такой оценкой выступил предстоятель Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаель Аджапахян, передает Sputnik в своем Telegram.

«Ни в одной стране такого нет, это плод больного ума», — заявил представитель церкви. Аджапахян попросил назвать хотя бы одну страну, где церковные свечи продавались бы вместе с чеками.

Никол Пашинян сделал такое предложение для «прозрачности ААЦ». Аджапахян ответил на это, что церковь прозрачна своим служением. Кроме того, он отметил тот факт, что Пашинян обещал найти коррумпированных священнослужителей в ААЦ и не добился желаемого результата.

Ранее Никол Пашинян https://lenta.ru/news/2025/01/28/pashinyan-anonsiroval-izmeneniya-v-strategii-natsionalnoy-bezopasnosti-armenii/ о скором изменении стратегии национальной безопасности страны. «В соответствии со стратегией национальной безопасности, которая, конечно, в ближайшее время будет изменена и преобразована, армия занимает ведущие позиции в нашем государстве, системе наших национальных ценностей», — заявил глава кабмина.

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